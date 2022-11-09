COW

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

Nom de la cryptomonnaieCOW

ClassementNo.239

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.66%

Offre en circulation551,518,858.8178279

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.5515%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2067017788875543,2024-12-25

Prix le plus bas0.04017878128090094,2022-11-09

Blockchain publiqueETH

IntroductionCoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.