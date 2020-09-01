CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Nom de la cryptomonnaieCPH

ClassementNo.1872

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation382,951,230

Offre maximale8,428,000,000

Offre totale6,828,000,000

Taux de circulation0.0454%

Date d'émission2020-09-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.25 USDT

Sommet historique0.19854994089735145,2021-11-29

Prix le plus bas0.002529181439634382,2024-10-02

Blockchain publiqueCPH2

