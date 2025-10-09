CRED

Credia Layer est une couche d’intelligence de marché alimentée par l’IA destinée aux traders. Elle transforme les données on-chain, sociales et de marché en signaux de trading exploitables. Cette couche aide les utilisateurs à suivre les flux de capitaux, analyser le sentiment du marché et identifier les nouvelles tendances émergentes grâce à des classements en temps réel, des cartes thermiques IA et des informations stratégiques.

Nom de la cryptomonnaieCRED

ClassementNo.4537

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1034983633742532,2025-10-15

Prix le plus bas0.020007636566907613,2025-10-09

Blockchain publiqueBSC

IntroductionCredia Layer est une couche d’intelligence de marché alimentée par l’IA destinée aux traders. Elle transforme les données on-chain, sociales et de marché en signaux de trading exploitables. Cette couche aide les utilisateurs à suivre les flux de capitaux, analyser le sentiment du marché et identifier les nouvelles tendances émergentes grâce à des classements en temps réel, des cartes thermiques IA et des informations stratégiques.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
CRED/USDT
Credia Layer
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (CRED)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
CRED/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (CRED)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...