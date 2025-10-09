CRED

Credia Layer est une couche d’intelligence de marché alimentée par l’IA destinée aux traders. Elle transforme les données on-chain, sociales et de marché en signaux de trading exploitables. Cette couche aide les utilisateurs à suivre les flux de capitaux, analyser le sentiment du marché et identifier les nouvelles tendances émergentes grâce à des classements en temps réel, des cartes thermiques IA et des informations stratégiques.

Nom de la cryptomonnaieCRED

ClassementNo.4537

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1034983633742532,2025-10-15

Prix le plus bas0.020007636566907613,2025-10-09

Blockchain publiqueBSC

IntroductionCredia Layer est une couche d’intelligence de marché alimentée par l’IA destinée aux traders. Elle transforme les données on-chain, sociales et de marché en signaux de trading exploitables. Cette couche aide les utilisateurs à suivre les flux de capitaux, analyser le sentiment du marché et identifier les nouvelles tendances émergentes grâce à des classements en temps réel, des cartes thermiques IA et des informations stratégiques.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.