CRU

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Nom de la cryptomonnaieCRU

ClassementNo.2267

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.48%

Offre en circulation14,138,569

Offre maximale0

Offre totale35,025,067.043

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique179.08981499,2021-04-12

Prix le plus bas0.021622232600845732,2025-12-23

Blockchain publiqueETH

CRU/USDT
Crust Network
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (CRU)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
