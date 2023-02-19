CSIX

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Nom de la cryptomonnaieCSIX

ClassementNo.2505

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.44%

Offre en circulation396,585,068

Offre maximale0

Offre totale939,599,261.3839558

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.43147586530127835,2023-02-19

Prix le plus bas0.000878280414617343,2025-12-30

Blockchain publiqueBSC

