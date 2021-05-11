CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

Nom de la cryptomonnaieCSPR

ClassementNo.360

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation13,747,006,877

Offre maximale0

Offre totale14,232,645,690

Taux de circulation%

Date d'émission2021-05-11 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.36330943,2021-05-12

Prix le plus bas0.004149471319332292,2025-12-31

Blockchain publiqueCSPR

