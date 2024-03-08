CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

Nom de la cryptomonnaieCSWAP

ClassementNo.1297

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation924,289,610

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale986,613,651

Taux de circulation0.9242%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.22804046064045336,2024-04-03

Prix le plus bas0.001302420935978168,2024-03-08

Blockchain publiqueETH

