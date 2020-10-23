CTK

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

Nom de la cryptomonnaieCTK

ClassementNo.467

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.37%

Offre en circulation154,475,672

Offre maximale0

Offre totale154,475,672

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.97401699,2021-04-06

Prix le plus bas0,2020-10-23

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

