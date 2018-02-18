CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Nom de la cryptomonnaieCTXC

ClassementNo.1487

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.40%

Offre en circulation235,256,340.984375

Offre maximale299,792,458

Offre totale299,792,458

Taux de circulation0.7847%

Date d'émission2018-02-18 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.4102001190185547,2018-04-30

Prix le plus bas0.002584145550199896,2025-12-29

Blockchain publiqueCTXC

