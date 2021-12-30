CWEB

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Nom de la cryptomonnaieCWEB

ClassementNo.1327

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation2,414,134,797.9517508

Offre maximale0

Offre totale7,600,335,330.73341

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2291046336121001,2021-12-30

Prix le plus bas0.002072767176519821,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

