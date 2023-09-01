CYBER

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

Nom de la cryptomonnaieCYBER

ClassementNo.475

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)17.37%

Offre en circulation57,965,933

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.5796%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique15.990044214108426,2023-09-01

Prix le plus bas0.5902564312107004,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

