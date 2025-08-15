CYC

Cycle Network développe une couche de règlement universelle all-chain et un réseau de liquidité sans passerelle pour l’ensemble de l’écosystème blockchain. Le projet est incubé par YZi Labs et financé par Vertex Ventures (investisseur principal, sous-fonds de Temasek Holdings).

Nom de la cryptomonnaieCYC

ClassementNo.1837

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.60%

Offre en circulation153,700,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1537%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1190066848445152,2025-08-15

Prix le plus bas0.010105050688340925,2025-12-30

Blockchain publiqueBSC

