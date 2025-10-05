CYPR

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Nom de la cryptomonnaieCYPR

ClassementNo.1491

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,89%

Offre en circulation94 833 863

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation0.0948%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4680578929249782,2025-10-05

Prix le plus bas0.028705042947441254,2025-11-04

Blockchain publiqueBASE

