DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

Nom de la cryptomonnaieDAO

ClassementNo.1013

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.60%

Offre en circulation204,142,927.85066015

Offre maximale0

Offre totale277,038,641.67066014

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.75191628,2021-04-21

Prix le plus bas0.050252124381490015,2026-01-01

Blockchain publiqueETH

