DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Nom de la cryptomonnaieDBR

ClassementNo.551

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.36%

Offre en circulation1,924,684,519

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.1924%

Date d'émission2024-10-16 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.05499267372684524,2024-12-21

Prix le plus bas0.013264730640477866,2025-06-13

Blockchain publiqueSOL

IntroductiondeBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.