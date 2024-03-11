DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

Nom de la cryptomonnaieDCK

ClassementNo.2036

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation678,215,649

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale960,416,884.5791857

Taux de circulation0.6782%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1835686222895271,2024-03-11

Prix le plus bas0.001591113031483626,2026-01-09

Blockchain publiqueBSC

