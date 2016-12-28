DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Nom de la cryptomonnaieDCR

ClassementNo.135

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)12.22%

Offre en circulation17,213,483.17267974

Offre maximale21,000,000

Offre totale17,213,483.17267974

Taux de circulation0.8196%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.9534 USDT

Sommet historique250.01641845,2021-04-17

Prix le plus bas0.3947960138320923,2016-12-28

Blockchain publiqueDCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid "proof-of-work" and "proof-of-stake" mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Secteur

Réseaux sociaux

Decred
