DEEP

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

Nom de la cryptomonnaieDEEP

ClassementNo.150

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.87%

Offre en circulation4,643,554,935.83334

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.4643%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.34355096308425953,2025-01-19

Prix le plus bas0.010748527064621403,2024-10-14

Blockchain publiqueSUI

IntroductionDeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.