DEFI

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Nom de la cryptomonnaieDEFI

ClassementNo.2161

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation1,745,593,968

Offre maximale3,000,000,000

Offre totale3,000,000,000

Taux de circulation0.5818%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.004206075461872,2024-01-31

Prix le plus bas0.000498841666558942,2026-01-07

Blockchain publiqueETH

IntroductionDe.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.