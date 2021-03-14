DEGO

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

Nom de la cryptomonnaieDEGO

ClassementNo.1008

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)14.89%

Offre en circulation20,997,212.63267069

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation0.9998%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique33.82069595,2021-03-14

Prix le plus bas0.16033376849860334,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.


