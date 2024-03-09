DEOD

This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.

Nom de la cryptomonnaieDEOD

ClassementNo.1657

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation544,464,740.0268782

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale544,464,740.0268782

Taux de circulation0.2722%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.024220648368399503,2024-08-11

Prix le plus bas0.000547075562183489,2024-03-09

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

