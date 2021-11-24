DEP

PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.

Nom de la cryptomonnaieDEP

ClassementNo.526

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation29,892,900,001.32895

Offre maximale0

Offre totale29,892,900,001.328953

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09212663297622997,2021-11-24

Prix le plus bas0.000693517636480543,2023-10-18

Blockchain publiqueETH

