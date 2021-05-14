DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Nom de la cryptomonnaieDFYN

ClassementNo.2624

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation171,878,614.9681

Offre maximale250,000,000

Offre totale198,284,457

Taux de circulation0.6875%

Date d'émission2021-05-14 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.35454802,2021-05-16

Prix le plus bas0.001817739208080173,2026-01-07

Blockchain publiqueETH

