DGMA

daGama est une application décentralisée de découverte qui récompense les utilisateurs pour le partage de recommandations authentiques de lieux réels. Conçue à l’intersection de la blockchain, de l’IA et de la gouvernance communautaire, la plateforme combine des données on-chain transparentes, une modération de contenu basée sur la DAO et un moteur de recommandation personnalisé pour offrir des informations fiables sur les lieux. daGama développe le premier protocole Real World Locations (RWL) sur Arbitrum, avec pour ambition de redéfinir la manière dont les gens explorent et évaluent les espaces physiques. Le projet est soutenu par Inspira Labs, ChainGPT et Unicorn Factory, avec l’appui stratégique de partenaires tels qu’Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network et 5ire

Nom de la cryptomonnaieDGMA

ClassementNo.1452

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,50%

Offre en circulation71 033 776,6822406

Offre maximale700 000 000

Offre totale700 000 000

Taux de circulation0.1014%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16627707699070043,2025-10-15

Prix le plus bas0.03296288630657138,2026-01-05

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

