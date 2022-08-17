DHN

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Nom de la cryptomonnaieDHN

ClassementNo.277

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.08%

Offre en circulation17,075,042

Offre maximale372,000,000

Offre totale372,000,000

Taux de circulation0.0459%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique55.73754618741059,2025-03-06

Prix le plus bas0,2022-08-17

Blockchain publiqueETH

