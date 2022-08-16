DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

Nom de la cryptomonnaieDICE

ClassementNo.2168

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation460,423,489.76

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,999,999

Taux de circulation0.4604%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1508241261083681,2022-08-16

Prix le plus bas0.000855092580160711,2025-12-18

Blockchain publiqueKLAY

IntroductionKLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

Secteur

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

