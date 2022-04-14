DIGI

DIGI est un projet GameFi développé sur la plateforme Telegram. Conçu pour fonctionner entièrement au sein de Telegram sans nécessiter de site web ou d'application séparé, il offre une accessibilité et une scalabilité exceptionnelles. Les utilisateurs peuvent jouer directement dans Telegram, gagner des tokens DIGI via le gameplay et les utiliser de diverses manières. En se concentrant sur une économie de jeu pure, DIGI vise à créer un écosystème auquel il est facile pour tout le monde de participer et qu'il est agréable d'utiliser.

Nom de la cryptomonnaieDIGI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

