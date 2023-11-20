DNX

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Nom de la cryptomonnaieDNX

ClassementNo.1399

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.43%

Offre en circulation106,060,823.24513318

Offre maximale110,000,000

Offre totale106,060,823.24513318

Taux de circulation0.9641%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.3643865798324275,2023-11-20

Prix le plus bas0.023489861656353896,2025-12-28

Blockchain publiqueDNX

