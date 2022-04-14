DRAMA

DramaBits is the leading decentralized short-drama platform powered by AI, NFTs, and Watch-to-Earn — where every view, script, and story becomes an on-chain asset. Backed by BigBangDAO, it empowers creators and viewers to co-build the next-gen entertainment economy.

Nom de la cryptomonnaieDRAMA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale30,000,000,000,000,000,000

Offre totale30,000,000,000,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionDramaBits is the leading decentralized short-drama platform powered by AI, NFTs, and Watch-to-Earn — where every view, script, and story becomes an on-chain asset. Backed by BigBangDAO, it empowers creators and viewers to co-build the next-gen entertainment economy.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.