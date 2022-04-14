DRG

DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.

Nom de la cryptomonnaieDRG

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSEIEVM

Secteur

