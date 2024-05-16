DRIFT

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Nom de la cryptomonnaieDRIFT

ClassementNo.304

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.07%

Offre en circulation552,929,705

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.6530757587765152,2024-11-09

Prix le plus bas0.10000390597735823,2024-05-16

Blockchain publiqueSOL

