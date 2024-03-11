DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Nom de la cryptomonnaieDSYNC

ClassementNo.469

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.23%

Offre en circulation974,947,710.1310906

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,874,315.1676701

Taux de circulation0.9749%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5513112629242496,2025-01-06

Prix le plus bas0.005953619308782976,2024-03-11

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

