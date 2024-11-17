DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Nom de la cryptomonnaieDTEC

ClassementNo.2080

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,11%

Offre en circulation122.543.361,38042018

Offre maximale450.000.000

Offre totale338.415.647,49448

Taux de circulation0.2723%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.209790098274572,2024-11-17

Prix le plus bas0.008031820145651297,2026-01-03

Blockchain publiqueMATIC

