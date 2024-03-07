DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

Nom de la cryptomonnaieDYDX

ClassementNo.182

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.96%

Offre en circulation819,714,762.7654371

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale958,342,962.317931

Taux de circulation0.8197%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.52847355533478,2024-03-07

Prix le plus bas0.06665020804323486,2025-10-10

Blockchain publiqueNONE

