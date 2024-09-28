DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Nom de la cryptomonnaieDYNA

ClassementNo.2471

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,02%

Offre en circulation41.056.494,28369176

Offre maximale500.000.000

Offre totale399.999.998

Taux de circulation0.0821%

Date d'émission2024-09-28 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0,5 USDT

Sommet historique3.6457212324107515,2024-09-29

Prix le plus bas0.009000221069472994,2025-12-08

Blockchain publiqueBSC

