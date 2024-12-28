EAI

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Nom de la cryptomonnaieEAI

ClassementNo.2110

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation260,459,382.00676394

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2604%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2903654277261663,2024-12-28

Prix le plus bas0.003416479505792127,2025-12-30

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

