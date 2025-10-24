EDENA

EDENA exploite des plateformes d'échange de Security Token Offering (STO) agréées par les autorités dans les régions ASEAN et MENA, permettant la tokenisation d'actifs réels tels que les crédits carbone et l'immobilier. Grâce à des partenariats en Indonésie et en Égypte, nous construisons l'infrastructure des marchés de tokenisation d'actifs évalués à plusieurs billions de dollars.

Nom de la cryptomonnaieEDENA

ClassementNo.923

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)8.97%

Offre en circulation7,548,255

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0075%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique10.001514614497738,2025-10-24

Prix le plus bas1.7809586417233862,2026-01-08

Blockchain publiqueETH

