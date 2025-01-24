EDWIN

Edwin connecte vos assistants IA préférés directement aux protocoles DeFi. En fournissant un bridge sécurisé et en gérant les opérations blockchain de façon invisible, Edwin permet à ChatGPT, Claude et autres interfaces IA de gérer vos investissements, vous donnant accès à l’interface de trading de demain.

Nom de la cryptomonnaieEDWIN

ClassementNo.2519

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01385086645919871,2025-04-17

Prix le plus bas0.000137537924593378,2025-01-24

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

