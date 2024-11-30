EDX

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

Nom de la cryptomonnaieEDX

ClassementNo.5349

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale10 000 000 000

Offre totale2 500 000 000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09690912397995667,2024-11-30

Prix le plus bas0.003159490790773429,2025-02-18

Blockchain publiqueMATIC

