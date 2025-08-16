EFLOKI

Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!

Nom de la cryptomonnaieEFLOKI

ClassementNo.5459

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000,000

Offre totale500,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000016875718926705,2025-08-16

Prix le plus bas0.000000090925289786,2026-01-07

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

