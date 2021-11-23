EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

Nom de la cryptomonnaieEGLD

ClassementNo.174

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)41.78%

Offre en circulation29,077,664.51965901

Offre maximale31,415,926

Offre totale29,082,820

Taux de circulation0.9255%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique542.5796223449056,2021-11-23

Prix le plus bas4.540379460545609,2025-10-10

Blockchain publiqueEGLD

Secteur

Réseaux sociaux

