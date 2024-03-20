EGO

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

Nom de la cryptomonnaieEGO

ClassementNo.2842

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation200,640,190

Offre maximale323,000,000

Offre totale323,000,000

Taux de circulation0.6211%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1315824884726725,2024-03-20

Prix le plus bas0.000902145083168116,2026-01-07

Blockchain publiqueBSC

IntroductionPaysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.