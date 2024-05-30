ELIX

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Nom de la cryptomonnaieELIX

ClassementNo.2665

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation245,925,876.77188587

Offre maximale1,500,000,000

Offre totale1,499,994,210.560958

Taux de circulation0.1639%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.18068135424224743,2024-05-30

Prix le plus bas0.00104659019738596,2025-12-08

Blockchain publiqueSOL

IntroductionElixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.