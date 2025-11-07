ELIZAOS

ElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.

Nom de la cryptomonnaieELIZAOS

ClassementNo.567

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.17%

Offre en circulation7,482,200,000

Offre maximale11,000,000,000

Offre totale9,956,354,511.72549

Taux de circulation0.6802%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.039464647510049695,2025-11-07

Prix le plus bas0.00219353157648308,2025-12-26

Blockchain publiqueSOL

IntroductionElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.