EMYC

Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!

Nom de la cryptomonnaieEMYC

ClassementNo.1767

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.20%

Offre en circulation153,913,705.8717724

Offre maximale0

Offre totale400,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.30715122277689194,2025-01-23

Prix le plus bas0.010214550289771135,2025-11-21

Blockchain publiqueBSC

