Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

Nom de la cryptomonnaieESE

ClassementNo.1973

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation608,496,479.4566185

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale690,870,345.8970171

Taux de circulation0.6084%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.149225002085829,2024-04-12

Prix le plus bas0.001868199956873032,2026-01-08

Blockchain publiqueETH

