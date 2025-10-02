ETAN

Etarn (ETAN) est un projet Web3 axé sur la durabilité qui transforme l’assainissement public en un écosystème autosuffisant grâce à son modèle novateur « Toilet-to-Earn ».

Nom de la cryptomonnaieETAN

ClassementNo.2040

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.73%

Offre en circulation84,178,362

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0841%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09926169822293524,2025-10-02

Prix le plus bas0.011063086493606558,2025-11-21

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

