ETHEREX

Etherex est une évolution de Nile sur Linea, intégrant les tokenomics et les mécanismes d'incitation à succès popularisés par la technologie Ramses v3 (comme Shadow sur Sonic). Avec 100 % des frais et des incitations redistribués aux détenteurs de tokens, et aucune allocation pour l'équipe, Etherex, fidèle à son nom, est entièrement aligné sur les intérêts des utilisateurs.

Nom de la cryptomonnaieETHEREX

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale350,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueLINEA

IntroductionEtherex est une évolution de Nile sur Linea, intégrant les tokenomics et les mécanismes d'incitation à succès popularisés par la technologie Ramses v3 (comme Shadow sur Sonic). Avec 100 % des frais et des incitations redistribués aux détenteurs de tokens, et aucune allocation pour l'équipe, Etherex, fidèle à son nom, est entièrement aligné sur les intérêts des utilisateurs.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.