ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Nom de la cryptomonnaieETHFI

ClassementNo.95

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.91%

Offre en circulation654,762,352

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.6547%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.571552781361902,2024-03-27

Prix le plus bas0.3621428650157706,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

