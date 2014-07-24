ETH

Ethereum est une plateforme décentralisée qui exécute des contrats intelligents : des applications qui fonctionnent exactement comme programmées, sans aucune possibilité d'arrêt, de censure, de fraude ou d'interférence de tiers.

Nom de la cryptomonnaieETH

ClassementNo.2

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.1208%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)19,318.17%

Offre en circulation120,694,746.96687354

Offre maximale∞

Offre totale120,694,746.96687354

Taux de circulation%

Date d'émission2014-07-24 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.35 USDT

Sommet historique4953.732913768563,2025-08-24

Prix le plus bas0.4208970069885254,2015-10-21

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

